Migranti, i dati sullo scontro Italia-Francia a partire dagli sbarchi

Il punto centrale per capire la contrapposizione tra Parigi e Roma sta nelle cifre di persone che, dalla zona di Ventimiglia, oltrepassano il confine dal nostro Paese: 40mila nel 2022, su un totale di 120mila persone arrivate in Italia. Ma bisogna contare anche tutta una serie di altre variabili: la pressione sulle nostre coste per questioni geografiche, i permessi di soggiorno accordati e quelli negati, la difficoltà di rimpatriare nei Paesi d'origine le persone a cui non vengono concessi

Le rotte migratorie e le richieste d’asilo

Nell’affrontare il problema non si può però prescindere dal riconoscere la situazione di oggettiva ed estrema difficoltà in cui versa l’Italia. La rotta più battuta dai migranti per arrivare in Europa è quella del Mediterraneo Centrale. Le coste più esposte sono quindi le nostre, con tutti i problemi di sicurezza e organizzazione che ne derivano, e non quelle francesi. Non si può però ignorare che Parigi – secondo dati Eurostat - dal 2008 in poi in media ha accolto circa 82mila richiedenti asilo ogni anno, 31mila in più di Roma (51mila). Mettendo a confronto i dati sugli arrivi di migranti in Italia e le domande d’asilo in Francia, i numeri si equivalgono: in entrambi i casi si tratta di 202 casi ogni 100mila abitanti.