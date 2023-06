Russia: picco nei prezzi biglietti aerei in uscita dal Paese

I prezzi dei biglietti aerei per i voli in partenza dalla Russia sono schizzati verso l'alto sabato e rimangono alti oggi, segnale questo che forse si prepara un altro esodo dal Paese (il terzo, dopo quello all'indomani dell'invasione in Ucraina, un anno e mezzo fa, e a settembre dopo l'annuncio della parziale mobilitazione). Il Wall Street Journal ha monitorato la situazione su aviasales.ru, un popolare motore di ricerca. Rapidamente esauriti sabato i voli diretti per Istanbul, popolare destinazione tra i russi, oggi i voli per la citta' turca sul Bosforo costano decisamente piu' del solito, fino a 850 dollari. Un volo diretto per Dubai sabato e' stato venduto a 4.200 dollari. I voli per Yerevan, la capitale dell'Armenia, sono andati esauriti per sabato e partono da mille dollari oggi; mentre non ci sono piu' voli diretti per Astana, in Kazakistan, nel fine settimana.