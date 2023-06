7/7 ©Getty

DRONI PUMA - Si tratta di sistemi aerei senza pilota di piccole dimensioni, alimentati a batteria, con compiti in prevalenza di sorveglianza e raccolta di informazioni. Può operare in condizioni climatiche avverse, come forti venti e piogge battenti

Ucraina, rilevata esplosione prima del crollo della diga di Kakhovka