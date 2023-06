8/10 ©Ansa

IL RUOLO DEL CARDINAL ZUPPI – A questo punto come suo messaggero personale il Papa ha scelto il cardinale Matteo Zuppi, per tentare un nuovo approccio. Dopo essere andato a Kiev, Zuppi è atteso a Mosca, anche se la data è ancora da stabilire. Ieri, intanto, il metropolita Antonij, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, ha incontrato il Papa in Vaticano portandogli i saluti del Patriarca di Mosca Kirill