Le proposte di pace di alcuni Paesi sul conflitto in Ucraina contengono idee che potrebbero funzionare. A riferirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia di stampa Tass durante il Forum economico che si sta svolgendo a San Pietroburgo. "Certo che ci sono", ha risposto la portavoce rispondendo alla domanda sulla possibilità di idee concrete sulle proposte di pace. Vladimir Putin sceglie il Forum economico internazionale di San Pietroburgo per lanciare nuove accuse al leader ucraino, definendo Zelensky "non un ebreo ma un disonore per il popolo ebraico". "La controffensiva ucraina non ha alcuna chance di successo", ha detto Putin. "La Russia può distruggere qualsiasi edificio nel centro di Kiev ma non lo fa per determinate ragioni". Lo zar dedica un nuovo ricordo a Berlusconi, che nei giorni scorsi aveva definito "un vero amico", chiedendo un minuto di silenzio. L'offensiva ucraina, però, prosegue: già liberati 100 Km quadrati. Il leader del Sudafrica, Ramaphosa, in Ucraina per la missione di pace proprio mentre cadono missili su Kiev: vittime nei dintorni della capitale