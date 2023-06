Hanno perso braccia, mani, dita. La guerra ha portato loro via un pezzo del corpo. Adesso, grazie a un progetto dell’Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino in collaborazione con il Superhumans Center di Leopoli, hanno ricevuto protesi bioniche. Tre militari e un civile rimasto ferito in un’esplosione possono tornare a una vita completa