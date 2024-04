Paolo Berlusconi, accordo con Dongfeng per vendita di auto in Italia

Con il 10% ha costituito DF Italia che importerebbe le vetture cinesi. La Salone del Mobile la prima uscita in pubblico con la presentazione dei modelli del marchio Voyah con cui il gruppo debutterà in Italia

Dongfend al Salone del Mobile con i modelli Voyah

Mafrici ha presentato i modelli del marchio Voyah con cui il gruppo Dongfeng debutterà in Italia al Salone del Mobile di Milano: il suv elettrico Free e la monovolume Dream e il progetto di un'avveneristica auto a guida autonoma Icozy. "Siamo felici di lanciare Voyah e i suoi nuovi modelli proprio a Milano in questi giorni così intensi, fatti di commistione tra design e tecnologia, lusso ed innovazione, ricerca e sostenibilità - aveva dichiarato Bruno Mafrici, ceo di Dongfeng Italia e Car Mobility - Vogliamo raccontare attraverso le nostre creazioni come l'innovazione stia cambiando il concetto stesso di mobilità e quali siano i nostri progetti per un futuro che, come recita il claim scelto, sia appunto in armonia".