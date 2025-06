Aprilia All Stars 2025, l'evento al Misano World Circuit: il programma

Appuntamento a Misano domenica 1 giugno. Aprilia chiama a raccolta non solo gli appassionati di motociclismo ma anche famiglie e gruppi di amici per una giornata di festa totalmente gratuita e ricca di spettacolo in pista. Protagoniste le moto e i piloti Motogp Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, Lorenzo Savadori e il campione del mondo Jorge Martin

Appuntamento a domenica 1 giugno per Aprilia All Stars, la grande festa di Aprilia che si terrà al Misano World Circuit. L'evento sarà gratuito: una festa che negli anni è cresciuta tantissimo. L'edizione 2025 sarà un’occasione per ammirare da vicino le Aprilia RS-GP impegnate nel mondiale MotoGP e incontrare i piloti Aprilia Racing: il campione del mondo MotoGP Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Lorenzo Savadori e i piloti del Team Trackhouse MotoGP, Raul Fernandez e Ai Ogura.

Guidati da Max Biaggi, saranno protagonisti anche nel paddock quando, come nella tradizione Aprilia All Stars, saranno insieme alle migliaia di fan attesi, per celebrare la casa europea più titolata nella storia del Motomondiale, con 298 trionfi nei GP.

La Race of Stars

Nell’adrenalinica Race of Stars i piloti Aprilia Racing si sfideranno in una gara spettacolare, spingendo al limite le Aprilia RS 660 Factory in un confronto che unirà agonismo e grande divertimento.

Evento per il pubblico

Per il pubblico si potranno vivere esperienze esclusive, come il giro in pista su una moto biposto, con alla guida un pilota Aprilia Racing o il tour nel box MotoGP.

Festa a due ruote

Come sempre Aprilia All Stars sarà una festa totale: il paddock sarà costantemente animato dai test ride, anch’essi gratuiti, che permetteranno a tutti di provare il meglio della gamma delle moto Aprilia lungo le favolose strade della Romagna. Il Racing Museum, con le moto gara che hanno costruito il mito del marchio italiano, sarà un appuntamento imperdibile per ogni appassionato.