Cupra, la gamma PHEV: da Leon alla Terramar passando per Formentor

Cupra Terramar

È il caso di Cupra Terramar, l’ultima arrivata di Martorell che oltre al 2.0 benzina TSI da 204 e 256 CV e al mild-hybrid da 150 CV con il 1.5, offre un plug-in hybrid con due livelli di potenza da 204 e 272 CV che abbina sempre il 1.5 con una batteria di nuova generazione da 19,7 kWh per un’autonomia in full electric superiore ai 100 km, circa 120 km secondo quanto dichiarato dal brand iberico. Per ricaricare l’accumulatore, c’è la possibilità di collegarsi a infrastrutture rapide fino a 50 kW o usare il caricatore di bordo da 11 kW. Combinando la marcia in elettrico con quella garantita dal serbatoio di carburante, si superano ampiamente gli 800 km, offrendo così una percorrenza complessiva notevole. In questo caso il prezzo parte da 48.700 euro, con la possibilità di scegliere come formula di acquisto in 35 rate da 295 euro al mese, con anticipo di 8.000 euro..

Cupra Formentor e Leon

Powertrain PHEV che ritroviamo anche sia sulla nuova Formentor, oggetto di restyling nella seconda parte dello scorso anno e su strada con i primi esemplari, sia sulla nuova Cupra Leon, disponibile anche con carrozzeria Sportstourer. Anche questo caso la batteria è da 19,7 kWh e output complessivo da 204 a 272 CV. Guida dinamica, performance e tutta la versatilità offerta dalle motorizzazioni e-Hybrid. La gamma plug-in di Cupra si adatta alle esigenze degli automobilisti, declinata su modelli diversi, dalle hatchback alle wagon passando per i SUV. Il tutto mantenendo intatto il DNA di Martorell.