Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Pechino per colloqui con alti funzionari cinesi, lo ha riferito la televisione di Stato. Si tratta di una visita volta a ricostruire i rapporti incrinati tra i governi. Lunedì, prima della partenza del diplomatico Usa, sono previsti una serie di incontri con esponenti governativi. Blinken, alla sua prima visita in Cina da quando è entrato in carica nel 2021, sta effettuando il viaggio pianificato a febbraio, poi annullato quando è scoppiata una crisi diplomatica tra i due paesi con la scoperta del pallone cinese in sorvolo sul territorio americano di un pallone cinese che Washington ha considerato un pallone di sorveglianza cinese sugli Stati Uniti.