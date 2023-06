In mattinata l'amministrazione militare regionale ha comunicato che le truppe russe hanno lanciato quattro missili da crociera di tipo Kalibr dal Mar Nero, tutti distrutti in cielo dalle forze di difesa. La stampa Usa parla di prove della responsabilità russa per il crollo della diga di Kakhovka. La first lady Zelenska oggi in visita in Israele. Scholz riceve invece Stoltenberg. In Germania anche il premier cinese Li. Prosegue intanto a Pechino la missione di Blinken, con prove di disgelo Usa-Cina