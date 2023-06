Kiev, 'russi scavano trincee in centri abitati a Zaporizhizhia'

"Nel sud dell'Ucraina, l'offensiva continua in diverse aree, ci sono alcuni progressi in tutte le zone in cui i nostri militari si stanno muovendo. Ma il nemico non vuole cedere le posizioni che occupa, continuano i combattimenti accaniti e le battaglie potenti", scrive il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Malya su Telegram nell'aggiornamento della sera, spiegando che "l'esercito russo sta scavando nei campi, e ci sono anche informazioni che nell'Oblast di Zaporizhzhia il nemico sta scavando trincee anche negli insediamenti dove vivono le persone, senza avvertirle prima". "Nel sud, ci sono battaglie in aree dove i soldati ucraini stanno avanzando e il nemico è sulla difensiva. Allo stesso tempo, ci sono zone in cui, al contrario, il nemico sta avanzando e noi siamo sulla difensiva", ha riferito Malyar.