Guerra Ucraina, Putin: “Armi nucleari in Bielorussia dopo 7-8 luglio”

Armi nucleari in Russia, da tattiche a strategiche, sono quasi 6mila

Secondo una stima della Federation of American Scientists, Mosca avrebbe a disposizioni più testate di qualsiasi altro Paese al mondo. Più volte, in passato, Putin si è detto pronto a usare “tutti i mezzi militari a disposizione per difendere il Paese e il popolo”. Ecco l'arsenale nucleare della Russia

Dal primo giorno della guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022, c'è sempre stato il timore che il conflitto potesse portare all'uso di armi nucleari. Un rischio che non si è ancora verificato, ma il 25 marzo 2023 la tensione si è alzata di nuovo dopo che il presidente russo Putin ha annunciato che dispiegherà armi nucleari tattiche sul territorio di uno dei suoi alleati principali, la Bielorussia. Lì è prevista anche la costruzione di un deposito per contenerle

Putin ha precisato che non saranno però trasferite "le armi nucleari in dotazione a Mosca". Stando a quanto rivelano report e indagini, l'arsenale nelle mani di Mosca sarebbe il più vasto del mondo. Lo stesso capo del Cremlino ha detto che "la forza di deterrenza nucleare della Russia è dotata al 90% di armi avanzate"