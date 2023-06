Ucraina, jet Uk e Svezia intercettano aerei militari russi

Eurofighter Typhoon della britannica Royal Air Force (Raf) e Gripen dell'aeronautica militare svedese hanno intercettato un aereo da ricognizione Il-20 e un caccia Su-27 delle forze aeree russe, ha reso noto la Raf ieri sera in un comunicato. "I Typhoon della Raf e i Gripen dell'aeronautica svedese sono stati fatti decollare per intercettare un Il-20 Coot A e un Su-27 Flanker B dell'aeronautica russa che volavano vicino allo spazio aereo Nato e svedese. Caccia della Raf sono attualmente schierati sul Baltic Air Policing Missione della Nato", ha twittato la Raf sottolineato che i piloti russi non sono entrati nello spazio aereo svedese. "Gli aerei russi non erano conformi alle norme internazionali e non sono riusciti a comunicare con le Regioni di informazioni di volo (Fir), tuttavia sono rimasti nello spazio aereo internazionale e hanno volato in modo professionale", afferma la nota