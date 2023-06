L'attacco è stato condotto con droni Shahed-131/136 di fabbricazione iraniana che sono stati distrutti dalla contraerea. A far saltare la diga di Kakhova sarebbero stati i russi e non gli ucraini, secondo una conversazione tra ufficiali russi intercettata dall'intelligence di Kiev. Un'esplosione è stata registrata poco prima del crollo della diga. Intanto proseguono i raid sugli alluvionati. Zelensky: "Battaglie brutali in corso ma vediamo i risultati". Putin: "Kiev non avanza, la controffensiva finora è fallita"