Ucraina, Zelensky: "Azioni controffensive contro la prima linea russa"

È iniziata la controffensiva dell’esercito ucraino per respingere le truppe russe: a confermarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky che, durante la conferenza stampa a Kiev, ha comunicato l’avvio di azioni controffensive e difensive sul fronte orientale e meridionale. Il presidente ucraino non ha voluto fornire dettagli aggiuntivi sulla strategia, ma ha precisato di essere positivo e di fidarsi dei suoi comandanti.

La controffensiva delle forze ucraine

La dichiarazione di Zelensky è arrivata in risposta alle affermazioni di Vladimir Putin, secondo cui la grande controffensiva che Kiev progettava da mesi sarebbe già cominciata. Nelle ultime 24 ore infatti, le truppe ucraine sono avanzate fino a 1.400 metri in vari punti del fronte vicino a Bakhmut, la città di cui Mosca nelle scorse settimane aveva rivendicato la conquista. “È importante che la Russia senta di non avere molto tempo”, ha detto il presidente ucraino. “Dobbiamo fidarci dei nostri militari – ha aggiunto – Mi fido di loro, sono in contatto quotidiano con i nostri comandanti, Syrsky, Tarnavsky, Moskalev, Zaluzhny. Tutti sono positivi. Ditelo a Putin”.