Iran, nuove centrifughe per l'uranio dopo risoluzione Aiea

Il Paese ha dichiarato che lancerà una serie di centrifughe "nuove e avanzate" per l'arricchimento dell'uranio in risposta a una risoluzione adottata dall'Aiea che censura Teheran per quella che l'agenzia Onu definisce scarsa cooperazione. La risoluzione è stata definita dall'Iran come "una misura politicamente motivata, irrealistica e controproducente"

L'Iran ha dichiarato che lancerà una serie di centrifughe "nuove e avanzate" per l'arricchimento dell'uranio in risposta a una risoluzione adottata dall'Aiea che censura Teheran per quella che l'agenzia Onu definisce scarsa cooperazione. "Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran ha emesso un ordine per adottare misure efficaci, tra cui il lancio di una serie significativa di centrifughe nuove e avanzate di vario tipo", ha affermato una dichiarazione congiunta rilasciata dall'organizzazione e dal ministero degli Esteri iraniano.

"Misura irrealistica e controproducente"

La risoluzione adottata durante il Consiglio dei governatori dell'Aiea è stata definita dall'Iran come "una misura politicamente motivata, irrealistica e controproducente". Nella dichiarazione, Teheran descrive come "costruttiva" la recente visita del direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, nel Paese e sottolinea come egli abbia compreso che "gli ispettori non hanno trovato alcuna prova che potesse suggerire che l'Iran stia cercando di dotarsi di armi nucleari". Secondo la nota dell'organizzazione per l'energia atomica e del ministero degli Esteri dell'Iran, nel proporre la risoluzione che critica le attività nucleari della Repubblica islamica, Francia, Gran Bretagna, Germania e Usa "hanno risposto a questa atmosfera positiva passando una risoluzione ingiustificata contro l'Iran" e hanno utilizzato "la questione nucleare iraniana come pretesto per promuovere i loro obiettivi politici".