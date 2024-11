Libano sotto attacco, da giovedì 13 paramedici uccisi. LIVE

"Non so se urlare o piangere": queste le parole del portavoce dell'Unicef, James Elder, in un accorato appello a porre fine alla guerra contro i bambini a Gaza e in Libano. Elder ha denunciato che "gli orrori di Gaza ora si stanno verificando in Libano ed è ora che finisca". Riflettendo sugli orrori a cui ha assistito a Gaza, dove così tanti bambini sono stati uccisi e mutilati dagli attacchi israeliani, Elder afferma di essere ora testimone dello stesso orrore in Libano. "Dobbiamo chiederci, coloro che hanno il potere, coloro che hanno l'influenza per fermare tutto questo, guarderanno davvero di nuovo in silenzio? Mentre questi orrori si verificano di nuovo?", si chiede il portavoce dell'Unicef. In un post su X Elder denuncia che "finora, la risposta dei potenti per evitare il massacro è stata pari a zero".