6/7 ©IPA/Fotogramma

Il leader del Cremlino ha infatti evocato un loro possibile impiego in caso di minaccia alla "integrità" territoriale della Russia: una formula esplicitamente indicata nella sua dottrina sulla deterrenza, resa pubblica nel 2020. Secondo il documento, alle armi "tattiche" Mosca si riserva di ricorrere in battaglia non solo in caso di minaccia "esistenziale", ma anche se dovesse avvertire rischi limitati alle sue frontiere