Dopo una visita a sorpresa a un centro per bambini in Crimea, il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato "una visita di lavoro" nella città ucraina di Mariupol, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino, citato dall'agenzia russa Tass. Successivamente Putin si è anche recato a Rostov sul Don, in territorio russo, vicino al confine con l'Ucraina, dove ha tenuto una riunione al posto di comando della cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina. Per la Corte penale internazionale, che ha emesso un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti, il presidente russo si può processare come è stato fatto per i nazisti e Milosevic anche se Mosca è fuori dal trattato.