Ungheria non parteciperà a forniture munizioni

L'Ungheria non parteciperà alla fornitura di munizioni all'Ucraina, ma non si opporrà al piano dell'Ue. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjártó, in conferenza stampa a margine della riunione con i suoi omologhi dell'Ue. "Non forniamo munizioni all'Ucraina, ma non impediremo ad altri di fare ciò che vogliono in questo senso", ha spiegato il ministro, citato in un tweet da Zoltan Kovacs, portavoce del premier magiaro, Viktor Orban. Budapest, ha aggiunto, utilizzerà lo strumento dell'astensione costruttiva per non partecipare all'aumento proposto per trasferire le armi all'Ucraina. Szijjártó ha ribadito la posizione ungherese, sostenendo la necessità di una "pace il prima possibile". Il contributo ungherese allo Strumento europeo per la pace (Epf) sarà utilizzato per altri scopi, tra cui il rafforzamento della stabilità nei Balcani occidentali e la riduzione della pressione migratoria.