Cresce la tensione sul fronte della guerra in Ucraina. Dura reazione del Cremlino dopo l'annuncio di Londra per la fornitura a Kiev di munizioni all'uranio impoverito: "Finirà male", è il commento dei vertici di Mosca, che con Shoigu prospettano uno scontro con armi nucleari . Si stringono ulteriormente i legami economici tra Russia e Cina per porre le basi per un "nuovo ordine mondiale" , dopo l'incontro tra Putin e Xi Jinping a Mosca, mentre la cauta apertura russa al piano di pace cinese per l'Ucraina non sembra preludere a soluzioni imminenti. La Casa Bianca non ritiene che la Cina possa essere un mediatore imparziale tra Mosca e Kiev sulla guerra in Ucraina, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby. Nessun colloquio in programma tra Xi e Zelensky, mentre Washington accusa la Cina di non essere imparziale. Tensione per il sorvolo di d ue bombardieri Usa sul Mar Baltico . L'esercito ucraino ha abbattuto 16 dei 21 droni di tipo Shahed lanciati la notte scorsa dalle forze russe: almeno tre le vittime.