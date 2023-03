Guerra in Ucraina, il leader ceceno Kadyrov smentisce la malattia

"Sono vivo ed in piena salute. Il dispositivo che ho al collo è un conta preghiere". Così in un video fatto circolare sui social russi Ramzan Kadyrov ha allontanato le voci sulla grave patologia ai reni da cui sarebbe stato afflitto secondo alcune indiscrezioni. Voci fatte circolare secondo il leader ceceno, uno tra i più convinti assertori dell'"operazione speciale" voluta da Putin in Ucraina, dalla "propaganda occidentale". Tre giorni fa Kadyrov aveva incontrato proprio Putin, al quale aveva assicurato che sarebbe rimasto al suo fianco "fino alla fine". "I combattenti della Repubblica Cecena svolgono servizio con successo nella zona dell'Operazione militare speciale, eseguiamo tutti i suoi ordini e siamo decisi a continuare fino alla fine", aveva affermato Kadyrov. "Grazie ancora per tutto quello che fa per la Repubblica Cecena e l'intera Federazione Russa, non la abbandoneremo, Vladimir Vladimirovich", aveva aggiunto il leader ceceno. "Non ho alcun dubbio" in proposito, aveva replicato Putin.