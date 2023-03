Patto Aukus, cos'è l'accordo tra Australia, Usa e Uk sui sottomarini

Gli Usa condivideranno con gli alleati la tecnologia dei loro sottomarini

In base all'accordo, gli Stati Uniti venderanno tra i tre e i cinque sottomarini di classe Virginia all'Australia, a partire dal 2032; e per la prima volta in 65 anni condivideranno la tecnologia alla base dei loro sottomarini a propulsione nucleare con un altro Paese, consentendo all'Australia di costruire le proprie navi. I sottomarini saranno equipaggiati da marinai australiani, addestrati per farli funzionare, ma potrebbero includere anche "piloti" di Stati Uniti e Regno Unito. Il progetto sarà in più fasi e culminerà nella produzione da parte di Australia e Regno Unito di nuovi sottomarini a propulsione nucleare che utilizzeranno la tecnologia statunitense e saranno denominati "Ssn-Aukus". La Gran Bretagna avrà quei sottomarini pronti entro la fine degli anni '30, mentre l'Australia, che deve ancora costruire i suoi impianti di produzione, finirà di fabbricarli negli anni '40. L'idea è che le diverse marine statunitense, australiana e britannica possano utilizzare qualsiasi sottomarino e scambiarsi le componenti, e che le flotte possano comunicare utilizzando la stessa tecnologia.