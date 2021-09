Usa, Gb e Australia lanciano partnership indo-pacifica

I tre Paesi si impegnano in un partenariato per la zona indo-pacifica. La nuova alleanza si chiamerà Aukus e consentirà tra l'altro all'Australia di dotarsi di mezzi subacquei a propulsione nucleare. Questa decisione ha creato malumori in Francia, che vede sfumare un contratto miliardario con Canberra e giudica la decisione “deplorevole”. Cina: irresponsabile accordo su sottomarini. La Nuova Zelanda fa intanto sapere che non ammetterà i sottomarini nelle sue acque Condividi:

Usa, Gran Bretagna e Australia lanciano un partenariato di sicurezza per la zona indo-pacifica, in quello che tutti gli analisti vedono come un modo per contenere in particolare la minaccia cinese. I leader dei tre Paesi, il presidente americano Joe Biden, il primo ministro britannico Boris Johnson e quello australiano Scott Morrison hanno fatto l’annuncio a tre, in un vertice virtuale. La partnership, spiega la Casa Bianca in una nota, riguarderà la sicurezza, la difesa, la condivisione di informazioni e tecnologia, le cyber capacità e l'intelligenza artificiale. L'obiettivo dichiarato è "contribuire a sostenere la pace e la stabilità nella regione indo-pacifica". Nel testo non è mai nominata la Cina ma tutti i media Usa leggono la nuova alleanza come una mossa per contenere e contrastare la minaccia cinese nell’area.

Nuova alleanza si chiamerà Aukus La nuova alleanza indo-pacifica lanciata da Usa, Gb e Australia si chiamerà Aukus, acronimo dei tre Paesi. La partnership "aggiornerà la nostra capacità condivisa di affrontare insieme il XXI secolo e le sue minacce”, ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca nel vertice virtuale. L’Australia avrà sottomarini nucleari Il nuovo partenariato di sicurezza consentirà all'Australia di dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare. "Ci impegniamo nella ambizione condivisa di sostenere l'Australia nell'acquistare i sottomarini a propulsione nucleare per la Royal Australian Navy", si legge in una nota della Casa Bianca. "Oggi intraprendiamo uno sforzo trilaterale di 18 mesi per cercare una via ottimale per raggiungere questa capacita'", prosegue. La Nuova Zelanda ha già fatto sapere che non revocherà un divieto decennale alle navi a propulsione nucleare che entrano nelle sue acque. Lo ha dichiarato il primo ministro Jacinda Ardern, dopo l'intesa Usa-Gb-Australia. "La posizione della Nuova Zelanda in relazione al divieto di navi a propulsione nucleare nelle nostre acque rimane invariata", ha affermato Ardern in una nota.