Mosca annuncia il sorvolo di due bombardieri Usa sul Mar Baltico

Russia, Xi Jinping inizia la sua “visita per la pace” da Putin

Il presidente russo ha accolto a Mosca il suo omologo cinese. La visita di Stato dura tre giorni, fino a mercoledì. La giornata cruciale della missione sarà quella di martedì 21 marzo, quando si terranno i negoziati in formato ristretto e allargato. Dai dossier in ballo ai regali per il leader ospite, ecco cosa sappiamo

Il presidente cinese Xi Jinping ha cominciato oggi la sua visita di Stato a Mosca, che proseguirà fino a mercoledì. Il viaggio del leader della Cina in Russia, ospite di Vladimir Putin, è stato dipinto come una “visita per la pace”, secondo la versione di Pechino. Potrebbe essere l'occasione per provare a trovare una soluzione per il conflitto in Ucraina che dura da oltre un anno

L’incontro tra Xi e Putin è il 40esimo di persona, a sottolineare la continua importanza dell’intesa tra i due Paesi. Il Cremlino ha dato all'illustre ospite una grande accoglienza: dieci anni fa, alla prima missione del presidente cinese fresco di nomina, gli furono riservati un inedito picchetto d'onore a cavallo e un lungo tappeto rosso srotolato nella sala di San Giorgio