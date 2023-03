1/11 ©Ansa

Il presidente cinese Xi Jinping comincia oggi la sua visita di Stato a Mosca, che proseguirà fino a mercoledì. Il viaggio del leader della Cina in Russia, ospite di Vladimir Putin, è stato dipinto come una “visita per la pace”, secondo la versione di Pechino. Si proverà a trovare una soluzione per il conflitto in Ucraina che dura da oltre un anno

Xi Jinping in visita in Russia dal 20 al 22 marzo