Xi Jinping in visita in Russia dal 20 al 22 marzo

La visita era stata annunciata, ma le date non erano ancora certe fino ad ora. Il presidente Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Lo riferisce in ministero degli Esteri cinese in una nota. "Su invito del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, il presidente Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Russia dal 20 al 22 marzo", ha riferito una breve nota della portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying, senza fornire ulteriori dettagli. La visita del presidente cinese servirà a discutere "la cooperazione strategica" tra i due Paesi. Lo sottolinea in una nota il Cremlino, citato dalle agenzie russe.