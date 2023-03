“Lo scontro nucleare è a pochi passi”. A dichiararlo è stato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato dalla Tass, dopo che i media ucraini hanno rilanciato la notizia - arrivata da Londra - di un possibile rifornimento da parte della Gran Bretagna a Kiev di armi contenenti uranio impoverito. Sul tema si è espresso anche il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, che ha sottolineato come “possa finire davvero male per Londra se questa consegna andrà a buon fine”.

Londra sarebbe pronta a inviare munizioni con uranio impoverito

Prima che i media ucraini rilanciassero la notizie, lunedì era passato sotto silenzio quanto detto alla Camera dei Lord, la Camera alta non elettiva della democrazia inglese, dalla baronessa Annabel Goldie, viceministra della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, che ha rivelato come Londra sia pronta a fornire a Kiev anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impoverito. La dichiarazione è stata fatta nel corso di una risposta più articolata che Goldie ha fornito a una domanda dell’ultranovantenne lord Hylton, veterano dell'assemblea e da tempo impegnato in iniziative di pace. “Assieme a uno squadrone di carri armati pesanti da combattimento Challenger 2, manderemo anche le relative munizioni: inclusi proiettili perforanti che contengono uranio impoverito”, ha dichiarato Goldie. Alla richiesta di ulteriori chiarimenti da parte di Lord Hylton, la baronessa ha tagliato corto, sostenendo come “tali proiettili sono altamente efficaci per neutralizzare tank e blindati moderni”.