LE POLEMICHE – In passato In passato non sono mancate polemiche sull'addestramento in Italia di militari ucraini. Il 1° dicembre scorso il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, aveva affermato che l'addestramento militare degli ucraini viene fatto sul territorio di "Regno Unito, Germania, Italia e altri Paesi della Nato". Secca smentita il giorno stesso dalla Difesa, che aveva precisato di non "aver compiuto alcun addestramento in Italia" in favore dei militari ucraini sul territorio nazionale”

