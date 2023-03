Guerra Ucraina, Kiev ha ricevuto primo sistema Patriot di Usa-Germania

Secondo il Financial Times, il sistema è arrivato alle forze ucraine ma non è ancora operativo. L'Ucraina sarebbe inoltre in attesa di alcuni lanciatori Patriot dai Paesi Bassi

"L'Ucraina ha ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania, ma non è ancora operativo. L'Ucraina è inoltre in attesa di alcuni lanciatori Patriot dai Paesi Bassi". Lo scrive il Financial Times in un articolo sulla sua edizione online in cui ricorda come "il Patriot sia il sistema di difesa aerea a medio raggio più avanzato che l'Occidente possa offrire, ma non è stato testato contro i Kinzhal. Anche un sistema simile, il Samp-T, promesso da Francia e Italia, non è ancora arrivato". (GUERRA IN UCRAINA: IL LIVEBLOG)