Guerra Ucraina, da Usa nuovo invio di armi a Kiev da 400 milioni

Gli Stati Uniti annunceranno tra poche ore un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, del valore di circa 400 milioni di dollari e composto principalmente da munizioni.

Lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando fonti informate e confermando quanto preannunciato dalla Casa Bianca nel briefing quotidiano.

Il pacchetto, hanno precisato le fonti, dovrebbe contenere razzi per i sistemi di difesa anti-aerea Himars, munizioni per i veicoli da combattimento Bradley e veicoli gettaponte corazzati (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).