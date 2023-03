Erdogan annuncia accordo sul grano. Per Kiev sarà di 120 giorni

L'intesa sui cereali è stata prorogata per altri 120 giorni, dichiara Kiev. Mentre la parte russa ha accettato di estenderlo solo per 60 giorni ascolta articolo Condividi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan annuncia l'estensione dell'accordo sul grano ucraino che scade stanotte a mezzanotte. Il presidente turco non ha specificato il periodo di tempo, ma da Kiev il ministro delle Infrastrutture Oleksandr Kubrakov fa sapere che l'accordo è stato prorogato per 120 giorni. La parte russa, invece, ha accettato di estendere l'accordo sul grano solo per 60 giorni.

Kiev: accordo cereali prorogato per ulteriori 120 giorni approfondimento Ucraina-Russia, accordo su esportazione grano prolungato di 120 giorni Sarà di 120 giorni l'estensione dell'accordo sull'esportazione di cereali dall'Ucraina. Lo ha riferito il ministro ucraino dello Sviluppo, Oleksandr Kubrakov, al termine della mediazione condotta dalla Turchia e dall'Onu. "L'accordo è stato prorogato per altri 120 giorni", ha annunciato Kubrakov sul suo account Facebook, manifestando gratitudine per il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres e per il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan che hanno contribuito al negoziato. “Ciò vuol dire che l'Ucraina continua a esportare i suoi prodotti agricoli attraverso tre porti” ha aggiunto il ministro, secondo cui dal primo agosto scorso sono state spedite 25 milioni di tonnellate di cereali. L'accordo, approvato a luglio scorso con la mediazione dell'Onu e di Ankara, fu prolungato già nello scorso novembre e adesso era in scadenza.

Mosca: “accordo su grano prorogato soltanto per 60 giorni” approfondimento Ucraina, Putin a sorpresa in Crimea: visita a centro per bambini. LIVE La Russia smentisce Kiev sulla durata dell'accordo per l'esportazione di cereali dall'Ucraina, precisando che ha dato il suo assenso per una estensione di soli 60 e non 120 giorni, mantenendo quindi la posizione gia' assunta nel corso dei negoziati. Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sottolineando: “Lo ripetiamo ancora una volta. La Federazione russa ha accettato di estendere l'accordo per sessanta giorni”. Poi precisa: "Tutte le parti sono state avvertite di questo non solo verbalmente ma anche attraverso specifiche notifiche".