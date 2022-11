Ucraina-Russia, accordo su esportazione grano prolungato di 120 giorni

Mondo

L'accordo firmato da Russia e Ucraina sul grano bloccato nei porti rappresenta motivo di sollievo per tutti quei Paesi fortemente dipendenti dalla cruciale materia prima e già in forte sofferenza per le mancate consegne, in particolare per il prezzo del pane alle stelle