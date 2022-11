Si allenta la tensione internazionale sul missile caduto in Polonia. Secondo gli Usa era ucraino e non russo. La tragedia, che ha colpito una ditta italo-polacca, è stata "probabilmente un incidente sfortunato",, dice il presidente polacco Duda. Per la Nato, che ha escluso la no-fly zone, "non c'è prova di un attacco deliberato alla Polonia", ma "Kiev non ha colpe: è stato effetto degli attacchi russi". Stessa analisi dagli Stati Uniti. Zelensky si dice convinto che "il razzo è russo". Mosca convoca l'ambasciatore polacco e plaude alla "reazione misurata" degli Usa.