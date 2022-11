Apec, Macron: guerra in Ucraina è anche affare vostro

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lanciato un appello ai Paesi dell'Asia Pacifica di unirsi al "consenso crescente" contro la guerra in Ucraina, sottolineando che questo conflitto è anche un "loro problema". "La priorità numero uno della Francia è quella di contribuire alla pace in Ucraina e cercare di avere una dinamica mondiale per mettere pressione sulla Russia", ha detto al vertice Apec. Bisogna "lavorare a stretto contatto con la Cina, l'India, tutte le regioni, il Medio Oriente, l'Africa, l'America Latina - ha concluso -, per creare un consenso crescente dicendo 'questa guerra è anche un vostro problema'".