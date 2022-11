La città di Zaporizhia ha subito un attacco missilistico nella tarda notte di venerdì che ha danneggiato almeno un'infrastruttura industriale, tra le cui macerie potrebbero esserci persone intrappolate. Lo riferisce il sindaco della città, Anatoly Kurtev, secondo cui si tratta di "persone comuni e pacifiche che in quel momento lavoravano e non rappresentavano assolutamente una minaccia per gli scagnozzi del Cremlino". I russi, intanto, accusano gli ucraini di aver giustiziato a freddo dieci soldati che si erano arresi. Mosca, come prova, ha mostrato alcuni video che hanno fatto il giro dei social, e l'Onu ha fatto sapere che li sta esaminando. Da Kiev non è arrivato nessun commento ufficiale. Per il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, "la guerra potrebbe finire prima che l'Ucraina liberi tutti i territori con mezzi militari". Usa: nessun colloquio con la Russia senza il coinvolgimento di Kiev. Il presidente turco Erdogan, in una telefonata con il leader russo Putin, ribadisce la necessità di rilanciare i negoziati tra Mosca e Kiev. Secondo l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, il Congresso Usa "sospenderà il sostegno senza riserve al regime nazionalista dell'Ucraina", perché "l'America ha sempre abbandonato i suoi amici". La Finlandia alza un muro di 200 km al confine russo.

