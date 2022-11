Ucraina, Zelensky: "A Kherson crimini di guerra dell'esercito russo"

“Nella regione di Kherson l’esercito russo si è lasciato alle spalle le stesse atrocità compiute in altre regioni del nostro paese dove è stato in grado di entrare”. Sono le parole di Volodymyr Zelensky nel suo discorso in video notturno. Il leader ucraino ha aggiunto che “troveremo e consegneremo alla giustizia ogni assassino. Senza dubbio”.