Zelensky: "Negoziati con la Russia? Putin non è stanco della guerra"

Zelensky non crede all’apertura di Mosca su eventuali negoziati, bensì ritiene che si tratti semplicemente di tattica per guadagnare tempo. Il presidente ucraino è certo che "solo il Cremlino, solo una persona che guida la Russia, non è stanco di questa guerra, ed è Putin. Il presidente russo può essere stanco della vita a causa della sua età, ma sicuramente non è stanco della guerra" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CONFLITTO).