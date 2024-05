Ucraina-Russia, Stoltenberg: Kiev non ha chiesto truppe Nato. LIVE

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha affermato che Seul manterrà forti legami con l'Ucraina e una relazione "buona" con la Russia, escludendo però al contempo spedizioni dirette di armi a Kiev. Nel corso della conferenza stampa per il secondo anniversario del suo mandato, Yoon ha detto che il Paese sta facendo del suo "meglio per fornire assistenza umanitaria e per la ricostruzione, in conformità con lo spirito della costituzione". In quanto grande esportatore di armi, a Seul è stato chiesto da tempo da Usa e alleati europei di fare di più per aiutare Kiev. Tuttavia, Yoon ha spiegato che la sua "ferma posizione" era quella di non fornire armi letali ai Paesi in conflitto, pur ammettendo che i legami tra Seul e Mosca sono stati messi a dura prova per le spedizioni di armi nordcoreane alla Russia per essere utilizzate in Ucraina. "L'export di armi offensive da parte della Corea del Nord non solo sostiene la guerra illegale contro l'Ucraina, ma viola anche chiaramente le risoluzioni sulle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu relative alle armi nucleari della Corea del Nord", ha osservato Yoon. Ma nonostante le tensioni con Mosca, Yoon ha precisato che lavorerà con la Russia, "Paese con il quale abbiamo buoni rapporti da molto tempo. A causa della recente guerra contro l'Ucraina, abbiamo posizioni diverse riguardo all'introduzione di armi nella Corea del Nord". Per quanto riguarda le relazioni con Mosca, "coopereremo caso per caso e potremmo opporci o essere diffidenti a seconda delle differenze di posizione, ma gestiremo i rapporti nel modo più agevole possibile