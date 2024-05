L’Estonia, il cuore in Europa e la minaccia russa al di là del fiume

Il nostro viaggio in Europa, verso le elezioni di giugno, fa tappa in Estonia ascolta articolo

È uno strano destino quello della Generazione Z estone. Sono gli unici nel Paese a non essere mai vissuti sotto l’Unione sovietica, parlano le lingue, viaggiano e si sentono pienamente europei. Ma rischiano di diventare i primi a essere chiamati a combattere nell’ipotesi di un conflitto con la Russia. Ipotesi che, dopo l’invasione dell’Ucraina, qui non è più considerata così remota. Perché l’Estonia è un Paese piccolo, periferico all’interno dell’UE, ha un’importante minoranza russofona (circa il 25% della popolazione) e un confine terrestre con la Russia di oltre 200 chilometri. Se insomma Mosca volesse testare le reali volontà della NATO di attivare l’articolo 5 del Trattato, ripetono preoccupati gli estoni, questo sarebbe il Paese ideale da attaccare per primo. È per tale motivo che le spese militari sono in costante aumento. “È come portarsi dietro l’ombrello anche se non piove – spiega l’ex ministra dell’Interno Katri Raik -. Magari non ti serve, ma se è nuvoloso è meglio averlo”.

Alle spalle una storia dolorosa L’Estonia è diventata indipendente nel 1918, poi è tornata sotto Mosca nel 1940 fino al 1991, quando – secondo gli estoni – non è avvenuta una seconda indipendenza ma una liberazione dall’occupazione sovietica. Membro dell’Unione europea e della NATO da vent’anni, il Paese ha alle spalle una storia dolorosa, con circa il 10% della popolazione deportato in Russia. Un passato che ancora spacca le comunità dove la presenza russofona è maggiore. Il caso limite è Narva, il Comune che prende il nome dal fiume che segna il confine dell’Estonia, dell’UE e della NATO con la Russia di Putin. La nuova cortina di ferro, insomma. Prima della guerra in Ucraina i contatti con Ivangorod, dall’altra parte del fiume, erano continui, quasi un modello di convivenza. Oggi il confine si può attraversare solo a piedi e solo con il passaporto russo. A Narva il 95% della popolazione è russofona, anche se in maggioranza con cittadinanza europea. Ma la vera spaccatura è generazionale. I giovani sono europeisti, gli anziani guardano la tv di Mosca e sentono la nostalgia dell’URSS. Ormai nelle famiglie nonni e nipoti litigano di continuo o hanno smesso di rivolgersi la parola.



