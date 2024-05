L'Ungheria di Orban, dentro l’Unione e fuori dallo stato di diritto

Di come la corruzione garantisca a Viktor Orban di mantenere incontrastato il suo potere parla sempre Akos Hadhazy, oggi deputato indipendente e un tempo anche lui membro di Fidesz. Per il suo lavoro, lo chiamano il Navalny ungherese. Da una parte Orban utilizza i fondi europei per consentire agli oligarchi che lo appoggiano di costruire grandi patrimoni, dall'altra - cosa ancora più importante - li usa per finanziare gli attivisti e i sindaci dei piccoli villaggi che spingono gli elettori a votare per Fidesz. Si tratta di persone che vengono ricattate con i soldi europei, condizionando i finanziamenti all'orientamento elettorale del villaggio, o addirittura comprate: arrivano soldi con cui vengono costruite pensioni o guest house che non vedranno mai un turista, ma anche lussuose case destinate agli amministratori corrotti.

L’alternativa



Dopo aver portato centinaia di migliaia di persone in piazza a Budapest nella più grande manifestazione d’opposizione degli ultimi anni, Peter Magyar inizia in provincia il tour elettorale per le europee. Soprannominato il Messia, rappresenta la prima reale possibilità di sconfiggere Viktor Orban. Quando gli chiediamo cosa ne pensa, ci risponde così: "Non saprei, c'è ancora molto tempo prima delle elezioni, dobbiamo capire quando arriverà il mandato dal popolo e poi ne parleremo, tutto dipende dal popolo. Il popolo ungherese è stufo della propaganda della corruzione ed è pronto, per una nuova Ungheria: democratica, pacifica, moderna ed europeista". Magyar ammette che il futuro dell'Ungheria arriverà solo al termine di una lunga battaglia: "non sarà una corsa facile ma penso che la gente sia pronta, gli ungheresi sono pronti a combattere. La libertà non è scontata qui in Europa centrale, conosciamo la situazione e siamo pronti a combattere".