Ucraina, Mosca: abbattuti droni in oblast capitale e Bryansk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello ceco Petr Pavel hanno discusso ieri della cooperazione in materia di difesa tra i loro paesi e Pavel ha confermato la sua partecipazione al prossimo vertice di pace in Svizzera del 15 e 16 giugno. Lo riportano i media ucraini, aggiungendo che Zelensky ha espresso gratitudine per l'iniziativa di Oraga di fornire munizioni per l'artiglieria e acquistare proiettili per Kiev nella sua guerra con la Russia.