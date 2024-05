Guerra Ucraina Russia, offensiva russa nella regione di Kharkiv. LIVE

In tarda serata si sono udite diverse esplosioni a Kharkiv ed è stato annunciato un allarme aereo in città e nella regione. Lo affermano le autorità ucraine, come riporta Rbc. Secondo l'aeronautica militare ucraina, una minaccia missilistica è stata annunciata in precedenza nelle regioni di Kharkiv e Poltava. La regione di Kharkiv è stata oggetto di un'incursione russa con i blindati dopo mesi di pesanti raid aerei