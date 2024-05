Giorno della Vittoria, Putin: "Nessuno può minacciarci"

"Non permetteremo a nessuno di minacciarci". A dirlo è il presidente russo Vladimir Putin che, parlando alla parata nella Piazza Rossa nel giorno del 79esimo anniversario della vittoria sul nazismo, ha aggiunto che Mosca farà tutto per prevenire "uno scontro globale" sottolineando però che "le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento". Oltre all'equipaggiamento militare, alla parata prendono parte 9mila persone, mille delle quali hanno partecipato a quella che Putin definisce "operazione militare speciale", l'invasione dell'Ucraina. In piazza insieme al presidente russo ci sono i leader dei Paesi principali alleati (Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Cuba, Laos e Repubblica di Guinea-Bissau). Dopo la parata, Putin e i suoi ospiti parteciperanno a una cerimonia per deporre fiori presso la Tomba del Milite Ignoto, poi si terrà un ricevimento al Cremlino.