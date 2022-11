Guerra in Ucraina, Zelensky: "Inverno sarà duro a causa dei blackout"

Il freddo è il nuovo nemico dell’Ucraina. “Dobbiamo sopravvivere questo inverno e diventare più forti in primavera” dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Russia sta cercando di piegare Kiev privandola di luce, gas e acqua. Nel mirino nelle truppe russe ci sono centrali termiche, gasdotti e bacini idrici. Le interruzioni di elettricità continuano a Kiev e in sei regioni. Oltre 4,5 milioni di utenti sono senza luce, soprattutto nella capitale ucraina. La Russia "sta cercando di commettere un genocidio energetico ma l’Ucraina resisterà " ha dichiarato Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky che fa sapere “Durante la settimana, ho avuto diversi incontri con funzionari governativi, rappresentanti delle aziende energetiche, le amministrazioni regionali sulle possibili opzioni per far fronte alla situazione nel settore energetico”. In tutto il Paese vengono diffusi messaggi e spot per dare consigli su come risparmiare energia.

Con il 40 per cento delle infrastrutture energetiche distrutte dai nemici, la situazione in Ucraina è “ disastrosa” scrive il New York Times che informa: il Comune di Kiev sta allestendo mille rifugi riscaldati he possono essere usati anche come bunker. Per non correre il rischio di un collasso della rete elettrica l’operatore nazionale Ukrenergo impone blackout programmati a rotazione a Kiev e in altre sette regioni vicine. Secondo il New York Times la capitale si prepara ad un’evacuazione in caso di un blackout totale. Ma le autorità locali smentiscono. “La situazione almeno per ora è gestibile e non ci sono indicazioni di un esodo dalla capitale” fa sapere Roman Tkachuk, direttore della sicurezza del governo municipale. Ma le cose possono cambiare improvvisamente “ecco perché il governo e l'amministrazione comunale stanno prendendo tutte le misure possibili per proteggere il nostro sistema di alimentazione" conclude Tkachuk.