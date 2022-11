E' allarme a Kiev per i danni alle infrastrutture causati dalle bombe russe. Il sindaco Vitaliy Klitschko non esclude la possibilità di un blackout totale a causa della mancanza di elettricità, riscaldamento, acqua, comunicazioni e invita i residenti a fare scorte di cibo o trasferirsi temporaneamente fuori città. Al momento si esclude un'evacuazione di massa. "Mosca sta cercando di commettere un genocidio energetico, ma Kiev e l'Ucraina resisteranno", dice il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak. Von der Leyen promette aiuti per 1,5 miliardi di euro al mese. I filorussi informano che Kherson è senza acqua e luce dopo un attacco. Corazzati ucraini alle porte della regione; i russi invitano gli ucraini residenti a evacuare.