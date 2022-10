8/10 ©IPA/Fotogramma

Nel documento sulla nuova strategia di difesa nazionale rivelata dal Pentagono si sottolinea come Mosca possa contare su 2mila armi nucleari tattiche e come non esistano vincoli di alcun trattato che ne limitino il numero. Questo, secondo il Pentagono, aumenta la possibilità che la Russia “usi queste forze per vincere una guerra nella sua periferia o evitare una sconfitta se è in pericolo di perdere una guerra convenzionale" (in foto, un test russo con un missile Sarmat, 20 aprile 2022)