Putin: "Grandi sforzi Russia per pace in Eurasia"

Lo ha dichiarato il leader russo nei suoi saluti pubblicati sul sito web del Cremlino. Nel corso dei suoi 15 anni di storia, il forum ha acquisito grande prestigio come sede internazionale per una conversazione seria e significativa sullo sviluppo della cooperazione multiforme nella Grande Eurasia, ha aggiunto

La cooperazione tra i Paesi eurasiatici si basa sui principi di sovranità e uguaglianza e la Russia continuerà a promuovere la nascita di un'area comune di pace, stabilità e prosperità nella Grande Eurasia: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in occasione del 15/mo Forum economico eurasiatico a Baku. "La cooperazione tra i Paesi regionali si basa sui principi di sovranità, uguaglianza, fiducia reciproca e rispetto. Da parte sua, la Russia continuerà a compiere sforzi energici per la formazione di un'area comune di pace, stabilità e prosperità nella Grande Eurasia", ha dichiarato Putin nei suoi saluti pubblicati sul sito web del Cremlino. Nel corso dei suoi 15 anni di storia, il forum ha acquisito grande prestigio come sede internazionale per una conversazione seria e significativa sullo sviluppo della cooperazione multiforme nella Grande Eurasia, ha detto Putin (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLA GUERRA IN UCRAINA).