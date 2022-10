Russia, Putin non si congratula con Sunak. Peskov: Gb Paese ostile

Fa rumore l'assenza della Russia tra i Paesi che non hanno inviato telegrammi al nuovo premier britannico. Il presidente Vladimir Putin considera il Regno Unito Paese ostile. Esteso il blocco del commercio con i Paesi inseriti nella black list russa. Il Cremlino avvisa: le truppe Usa schierate in Romania non aiutano la distensione

Tra i Paesi che non si sono congratulati con il nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak, fa rumore l'assenza della Russia. Il presidente Vladimir Putin non ha inviato alcun telegramma poiché - ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti - il Regno Unito è classificato da Mosca come un Paese ostile (GUERRA RUSSIA - UCRAINA: TUTTE LE NEWS IN DIRETTA).